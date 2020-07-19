Почему антибиотики не помогут в лечении гриппа. Фото: flickr.com

Лечить грипп и простуду антибиотиками не нужно. Об этом напомнил Центр общественного здоровья.

"64% людей ошибочно считают, что простуду или грипп можно лечить антибиотиками. Но антимикробные препараты применяют только при бактериальной инфекции", - говорится в сообщении.

Антибиотики могут помочь в лечении простудных заболеваний скорее в редких случаях, а вред организму подобными препаратами и самолечением люди наносят ощутимый. 

Почему антибиотики не помогут в лечении гриппа

Четыре причины, почему антибиотики неэффективны при лечении гриппа или ОРВИ:

  • Антибиотики убивают бактерии, которые вызвали вирус. Но не все из них умирают;
  • Антибиотики убивают и полезные бактерии тоже;
  • Бактерии защищаются, что позволяет им и дальше вызывать заболевания;
  • Бактерии способны передавать стойкость к препаратам следующим поколениям, а инфицированные люди становятся переносчиками.

Также при заражении любым простудным заболеванием следует показаться врачу, особенно в условиях пандемии коронавируса. 

"Пообщайтесь с врачом относительно вашего риска для определенных инфекций, особенно если вы не вакцинированы или у вас ослаблена иммунная система. Дезинфицируйте царапины и раны, а также следите за хроническими заболеваниями, если они у вас есть. Не занимайтесь самолечением - принимайте антибиотики только по назначению врача", - добавил представитель Минздрава.

Почему антибиотики не помогут в лечении гриппа

Почему антибиотики не помогут в лечении гриппа

Напомним, в Минздраве объяснили, почему бессмысленно лечить коронавирус антибиотиками и чем болезнь отличается от бактериальных инфекций

Как сообщала "Страна", с ангиной можно успешно бороться без антибиотиков, предоставив иммунитету возможность самостоятельно преодолеть болезнь.

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