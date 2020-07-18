За прошедшие сутки Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала новый антирекорд по количеству выявленных коронавирусных больных в мире. За сутки Covid-19 подтвердили у почти 260 тысяч человек.

Об этом в субботу, 18 июля, информирует пресс-служба организации.

По данным ВОЗ, за прошедшие сутки в мире зафиксировано 259 848 новых случаев Covid-19. Таким образом, общее число выявленных случаев коронавирусной болезни с начала пандемии выросло до 13 876 441. Смертность от осложнений при Covid-19 за сутки составила 7 360. Всего в мире умерли 593 087 пациентов с коронавирусом.

Пятерка стран лидеров антирейтинга по общему количеству выявленных случаев коронавируса выглядит следующим образом:

США - 3 544 143 (+71 484 за сутки)

Бразилия - 2 012 151 (+45 403)

Индия - 1 038 716 (+34 884)

Россия - 765 437 (+6234)

Перу - 341 586 (+3862)

Напомним, в прошлый раз рекорд по новым выявленным коронавирусным больным за сутки был поставлен 11 июля. Тогда за сутки болезнь подтвердилась у 230 370 человек.

Ранее мы писали, что по состоянию на утро субботы, 18 июля, количество зараженных коронавирусом в Украине составило 58 111 человек. Всего за сутки Covid-19 обнаружили у 847 человек.