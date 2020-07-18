Пожарные продолжают тушить огонь на свалке в Павлоградском районе Днепропетровской области, который разгорелся до 200 квадратных метров.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

"Пожар возник на территории полигона твердых бытовых отходов за пределами села Богуслав Павлоградского района. Горит мусор и площадь возгорания составила около 200 кв. метров", - говорится в сообщении.

По прибытию спасателей площадь пожара занимала около 200 квадратных метров, однако в ходе тушения составила уже 750 квадратных метров.

Пожар локализовали в 19:03, однако ликвидация мелких очагов продолжается. К тушению пожара привлекли 9 человек личного состава и 2 пожарные машины, позднее к ним присоединились еще 4 сотрудника и две машины коммунального предприятия.

Видео: YouTube / ГСЧС

Напомним, в столичном районе Оболонь мужчина поджег мусор с травой, из-за чего огонь распространился на 600 квадратных метров. Вскоре спасателям удалось ликвидировать возгорание, а поджигатель был задержан правоохранителями.

Как сообщала "Страна", под Верховной Радой произошла потасовка между между участниками акции "Не хочу жить на мусорнике!", и правоохранителями. Полицейские отказались подпускать демонстрантов к административному зданию, так как в руках у них были мешки с "неизвестными предметами", которые по мнению стражей порядка могут нести потенциальную угрозу безопасности. Сами митингующие утверждают, что в мешках находится вторсырье.