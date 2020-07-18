Глава Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павел Вовк, которого НАБУ подозревает в создании преступной организации и захвате власти, заявил, что правоохранители не вручали ему подозрений. Сейчас судья находится в отпуске.

Об этом в субботу, 18 июля, он написал в Facebook.

"Мне никто не вручал никаких подозрений. Я сейчас нахожусь в отпуске, по завершению которого правовым путем и в порядке предусмотренным законом буду доказывать свою правоту", - заявил судья.

По его словам, вчерашние обыски в ОАСК и предъявленные его работникам подозрения отражают "желание отдельных одиозных персонажей показать хоть какую-то "эффективность" и создать фон для визга "активистов" о необходимости срочной судебной реформы по их лекалам и давления таким образом на власть".

Обыск в суде он расценил, как попытку давления на ОАСК и на него лично.

"Но я в отставку не пойду. Это - политика. Если же говорить о праве, а не о политике, то нужно отметить, что очередные "подозрения" оглашены по тем же фактам, что и год назад. Фактам, которым уже была дана определенная оценка. По которым есть экспертизы, доказывающие фальсификацию записей. По которым нарушены все мыслимые нормы КПК", - написал Вовк.

"Теперь хоть вовсе не планируй отпуск на лето 2021. Боюсь, к тому моменту намонтируют попытку изнасилования какого-то активиста", - добавил Вовк.

Напомним, вчера прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева (ОАСК) Павлу Вовку, а также его заместителю, пятерым судьям и председателю Государственной судебной администрации Украины. Следствие установило, что вышеуказанные лица во главе с Вовком действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ).

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