В Одесской области с моста упал трактор, в результате чего в транспорте оказался заблокирован водитель. Спасателям удалось освободить мужчину, впоследствии он был передан в руки медиков.

Об этом в субботу, 18 июля, информирует пресс-служба ГСЧС региона.

Сообщается, что сегодня в 7:31 спасателям поступило сообщение о том, что в Беляевском районе на 459 км. трассы Одесса-Киев водитель трактора нуждается в помощи по извлечению из транспорта.

"По прибытию на место вызова спасатели установили, что в связи с неисправностью транспортного средства, трактор "Т-150" упал с моста. Сотрудники ДСНС с помощью специальных инструментов срезали двери, разжали стойки трактора и достали пострадавшего водителя 1959 года рождения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что водитель трактора, который травмировался в результате происшествия, был передан медикам для дальнейшей госпитализации.

Напомним, недавно в поселке Южное Одесской области бригада спасателей достала с крыши балкона кота по кличке Пушистик, который свалился с восьмого этажа.

Ранее мы писали, что в Измаильском районе Одесской области произошла авария, в результате которой погибли шесть человек.