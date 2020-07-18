В Черновцах после ссоры среди белого дня застрелили мужчину. Инцидент произошел возле ресторана. Об этом сообщает Нацполиция Черновицкой области.

"18 июля на улице Небесной Сотни в городе Черновцы состоялся внезапной спор между мужчинами, который перерос в драку, в результате которой один из участников конфликта был убит из неустановленного оружия. По указанному адресу сразу выехало руководство Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области, следственно-оперативные группы ГУНП и Шевченковского отделения полиции, сотрудники местной и областной прокуратуры, роты особого назначения и патрульной полиции, а также эксперты-криминалисты", - говорится в сообщении.

На месте происшествия нашли 58-летнего местного жителя с огнестрельным ранением в голову, которое оказалось смертельным. Сразу же был введен план-перехват по поимке предполагаемого убийцы. Им оказался 54-летний выходец из Азербайджана, который проживал на Буковине.

Сейчас подозреваемому инкриминируют умышленное убийство, незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Видео: YouTube / Нацполиция

Напомним, в Днепре, в областной больнице имени Мечникова умерла 31-летняя сотрудница Самарского отдела полиции (ОП), которую накануне доставили в медучреждение в очень тяжелом состоянии. Предварительно, смерть наступила в результате пулевого ранения в голову.

Как сообщала "Страна", в Соединенных Штатах фиксируют волну насилия, поскольку во время выходных, в ходе которых отмечали День Независимости, были убиты 24 человека. Ранения получили больше сотни граждан.