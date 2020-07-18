В Киевской области на Варшавской трассе произошла авария при участии автомобиля скорой, Volkswagen Tiguan и Peugeot Boxer. Три человека получили травмы.

Об этом в субботу, 18 июля, информирует пресс-служба патрульной полиции региона.

"Сегодня около 17:00 патрульные получили вызов о ДТП с травмированными в г. Буча. Инспекторы увидели изуродованные два транспортных средства: Volkswagen Tiguan и Peugeot Boxer. В результате столкновения три человека получили травмы и были госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что патрульные обеспечивали безопасность дорожного движения на месте ДТП.

"Механизм и все детали этого дорожно-транспортного происшествия будут в дальнейшем выяснять следователи", - заявили правоохранители.

Напомним, сегодня в Измаильском районе Одесской области произошла авария, в результате которой шесть человек погибли, еще троих госпитализировали.

Ранее мы писали, что недавно в Липецкой области России столкнулись автомобиль "Газель" и пассажирский автобус из Донецка, который направлялся в Санкт-Петербург. После столкновения донецкий автобус вспыхнул и полностью сгорел.