После перестрелок между военными на границе между Арменией и Азербайджаном из-за спорной территории Нагорного Карабаха более 23 тысяч молодых граждан Азербайджана записались добровольцами в армию.

Об этом сообщает "Интерфакс". со ссылкой на Государственную службу Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу.

"В Азербайджане свыше 23,5 тыс. граждан выразили желание добровольно служить в армии, обратились в аппарат Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу в электронном порядке, а также в местные управления, отделы и подразделения службы, и были зарегистрированы в соответствующей форме", - указано в сообщении.

Отмечается, что среди добровольцев есть и знаменитости.

Напомним, между Арменией и Украиной пробежала черная кошка из-за позиции Киева по конфликту Еревана с Баку. В армянской столице пикетировали и облили борщом наше посольство, обвинив в поддержке Азербайджана.

Как сообщала "Страна", начиная с 12 июля на границе между Арменией и Азербайджаном продолжаются бои. Обе стороны выступили с взаимными обвинениями в эскалации конфликта.

Также "Страна" писала, что 17 июля обстановка на границе Армении и Азербайджана, где в последнюю неделю обострился военный конфликт, была относительно спокойной. Силы Азербайджана использовали только стрелковое оружие разных калибров, но во всех направлениях границы. В армянском минобороны заявляют, что вооруженные силы страны контролируют обстановку.