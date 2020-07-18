Президент Владимир Зеленский уедет отдыхать на так называемую "дачу Никиты Хрущева" - в госрезиденцию на остров Бирючий в Херсонской области.

Об этом написал в Facebook политолог Тарас Черновол.

"Бирючий входит в очень интересного отечественного Азово-Сивашского заповедника, принадлежит не министерству экологии, а Государственного управления делами (знаменитая Дуся, которую он более года назад обещал ликвидировать, как и кортежи и многочисленные резиденции)".

Ранее о краткосрочном отпуске президента сообщал журналист Владимир Кацман в прямом эфире телеканала NewsOne. По его словам, Владимир Зеленский будет отдыхать на острове Бирючий 10 дней.

"Это резиденция, которую, в принципе, предыдущие президенты практически не посещали", — отметил Кацман.

Президентская резиденция на Бирючем была организована во времена Никиты Хрущева. Но приехал на остров он всего лишь один раз.

Остров Бирючий находится в конце Федотовой косы в Кирилловке, но территориально уже относится к Херсонской области.

Дача президента на Бирючем. Фото: mv.org.ua

Напомним, что в Одессе Зеленский искупался на пляже.

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