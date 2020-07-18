Во французском городе Нант пожарным удалось потушить огонь в соборе Святых Петра и Павла. В результате происшествия был уничтожен большой орган, также пожар нарушил прочность здания. Большая часть интерьера храма была уничтожена огнем.

Об этом в субботу, 18 июля, информирует телеканал BFM.

Сообщается, что в связи с пожаром в Нант приехали премьер Франции Жан Кастекс, министр культуры Розлин Башло и министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

"Без профессионализма, мужества и самообладания наших спасателей и оказания ими помощи катастрофа могла бы быть еще серьезнее. Государство будет в полной мере участвовать в работе по обеспечению и восстановлению собора Святых Петра и Павла", - заявил глава французского правительства.

Стоит отметить, что собор в Нанте был заложен в 1434 году и строился почти пять веков, вплоть до 1891 года. Здание является одним из крупнейших готических соборов Франции.

Напомним, что пожар в храме возник сегодня утром. На локализацию возгорания пожарным потребовалось около двух часов.

В свою очередь прокурор Нанта заявил, что не исключает намеренный поджог здания. Правоохранители уже начали расследование с целью проверить данную версию.