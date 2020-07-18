В Киеве на Шулявском мосту начались работы по асфальтированию дорожного покрытия и укладке инженерных сетей.

Об этом в субботу, 18 июля, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Facebook.

По его словам, основные работы на Шулявском мосту проводятся в выходные дни, чтобы не создавать неудобств для жителей Киева.

"Кроме укладки верхних слоев асфальта на путепроводе, у съездов с него укладывают инженерные сети, монтируют новые опоры освещения, приводят в порядок подземный пешеходный переход. Осуществят благоустройство прилегающей территории", - пишет Кличко.

Напомним, начиная с четверга 9 июля, в Киеве ограничено движение в районе Шулявского путепровода. Здесь проводятся масштабные ремонтные работы и водителям приходится корректировать свои маршруты. Столичные власти утверждали, что работы на мосту продлятся 8-10 дней.

Ранее мы писали, что ремонтные работы на Шулявском мосту проводились в прошлом году. В конце декабря по путепроводу пустили автобусы.