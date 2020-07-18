Украина возглавила новый рейтинг, однако оптимизма он не прибавляет, поскольку показывает уровень преступности в странах.

Об этом сообщает портал Numbeo.

Так, в списке криминальных стран Европы Украины заняла первое место с индексом преступности 48, 84. Таким образом наша страна потеснила Швецию с показателем 47,43 и Францию (47,37), куда который год продолжают переселяться беженцы с Ближнего Востока, являющиеся основным двигателем криминалитета в странах Европы.

Всего в рейтинг попала 41 европейская страна. Четвертое после Франции место заняла Молдова, затем Ирландия, Бельгия, Британия, Италия, Босния и Герцеговина и Черногория. Наиболее безопасной страной оказалась Словения с индексом 20,95.

В мировом рейтинге Украина заняла 47 место, разместившись между Ираном и африканской Ганой. Даже США, где уже который месяц подряд продолжаются протесту, массовые грабежи и столкновения с полицией, оказались на три пункта безопаснее.

Наиболее опасными в мире странами названы Венесуэла с индексом 84,36, Папуа — Новая Гвинея с показателем в 80,04, Южная Африка - 77,29, Афганистан - 76,97 и Гондурас - 76,65.

Напомним, в 2018 году украинские города Киев, Харьков и Львов вошли в список самых криминальных городов мира. Из таблицы также видно, что украинские города обошли столицу РФ: Киев опережает также Новосибирск, Бангкок и Лондон, Харьков расположен выше Барселоны, Скопье и даже Далласа с Берлином

Как сообщала "Страна", Украина оказалась на 62 месте среди 71 страны мира, сопоставимых по уровню жизни. Ежегодное исследование "Качество жизни стран-2019" (Quality of Life Index for Country 2019) составил сервис Numbeo. Так, Украина оказалось ниже всех по качеству жизни среди соседних стран.