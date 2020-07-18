В Ровно около 1000 работников детских садов сдали тесты на Covid-19 методом ИФА. Болезнь подтвердилась у 9 из них, еще 49 человек уже либо оправились после Covid-19, либо в их крови все еще присутствует коронавирус.

Об этом в субботу, 18 июля, написала заместитель мэра города Галина Кульчинская в своем Facebook.

"Из почти 1000 тестов 49 подтвердили наличие иммуноглобулина-G, что свидетельствует или о перенесенной ранее болезни, или о скрытом носительстве вируса. У 9 человек тесты показали наличие иммуноглобулина М, что свидетельствует о наличии в организме вируса", - говорится в сообщении.

По словам чиновницы, все 58 человек не будут допущены к работе в детских садах в ближайшее время. Их координаты уже сообщили семейным врачам, а для более точного диагностирования у них будут взяты анализы на ПЦР-тесты.

Ранее мы писали, что по состоянию на утро субботы, 18 июля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось 58 111 человек. Всего за сутки Covid-19 обнаружили у 847 человек.

Напомним, ранее в Тернопольском детском саду была выявлена вспышка коронавируса. Там заразились 5 детей.