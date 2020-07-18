В Коломые Ивано-Франковской области легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в поле. В результате происшествия никто не пострадал.

Об этом в субботу, 18 июля, информирует пресс-служба ГСЧС

"18 июля в 18:30 в ГСЧС поступила информация, что в Коломые совершил аварийную посадку на поле легкомоторный самолет. Жертв и пострадавших нет. На борту находилось одно лицо (пилот)", - говорится в сообщении.

К обследованию места аварийной посадки были привлечены 5 сотрудников ГСЧС и 1 единица техники.

Напомним, вчера в Макаровском районе Киевской области упал легкомоторный самолет. Пожарные ликвидировали возгорание. В результате падения самолета никто не погиб, угрозы жизни двум лицам, которые находились в самолете, не было.

Ранее мы писали, что на западе Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия произошло столкновение двух планеров. В результате крушения летательных аппаратов погибли два пилота.