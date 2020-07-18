В Одессе сегодня так и не подняли утонувший танкер DelfI, поскольку утонул трос.

Об этом сообщает Timer-odessa со ссылкой на собственные источники.

Так, днем 18 июля, когда были начаты работы по демонтажу танкера, дин из прикрепленных к нему буксировочных тросов лопнул от нагрузки. Затем рабочие подсоединили к DelfI новый трос, однако во время транспортировки его второго конца к буксиру, тот утонул.

Достать трос можно, однако сделать это будет непросто, да и на момент происшествия уже стемнело. Так что работы решили отложить на завтра, несмотря на обещания властей разобраться с танкером до конца суток.

Напомним, в Одессе начали поднимать затонувший в ноябре танкер "Делфи". Работы ведутся с раннего утра - с 06:00, на месте работают водолазы.

Как сообщала "Страна", в акватории Черного моря у берегов Одессы вблизи затонувшего танкера "Delfi" зафиксировано загрязнение нефтепродуктами. Их максимально допустимая концентрация превышена в пять раз.