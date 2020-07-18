В поселке Южное Одесской области бригада спасателей отправилась доставать с крыши балкона кота, который свалился с восьмого этажа.

Об этом сообщила на своей странице журналист Ольга Годовенко.

"Те, кто хоть раз сталкивался с подобной проблемой, знают, что на такие вызовы спасатели выезжать не обязаны. Каждый выезд специальной машины согласуется с "центром", и на уговоры и мольбы часто уходит много времени. Хорошо, что в спасательной службе работают люди, способные сочувствовать", - сообщила журналист.

Оказалось, кот упал с восьмого этажа и приземлился на крышу балкона, который расположен на втором этаже. Самостоятельно достать животное хозяева не смогли, поэтому вызвали спасателей. После падения кот по кличке Пушистик прошел исследование в ветеринарной клинике, где ему диагностировали вывих лапы. Сейчас животное лечится и чувствует себя хорошо.

Напомним, в городе Каменское Днепропетровской области сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли жизнь ежику. Он исчез в ливневке, а спасатели вытащили его.

Как сообщала "Страна", в селе Малодолинское Одесской области мужчина получил травмы из-за любви и сострадания к животному. Пытаясь спасти упавшего в пустую цистерну для воды котенка, он сам в нее рухнул.