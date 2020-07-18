Королевский флот Великобритании собирается запретить гендерно-окрашенные термины "беспилотный" (unmanned) и "рабочая сила" (manpower), поскольку в этом усмотрели сексизм.

Об этом пишет The Sun.

Первый Морской Лорд Тони Рэдэкин (профессиональный глава Королевского ВМФ Великобритании) хочет внедрить изменения, чтобы новобранцы женского пола не чувствовали себя исключенными.

"Руководство стремится, чтобы, где это возможно, не использовались гендерные термины" - сообщил источник издания.

Также на британском флоте могут заменить термин моряк "seaman" на "sea-person", чтобы уйти от man "мужчина" в названии к гендерно-нейтральному термину.

От термина "seaman" уже отказался Королевский флот Канады, отчасти из-за его "двойного смысла".

Как мы сообщали ранее, министр образования, культуры и науки Нидерландов Ингрид ван Энгелсховен заявила, что из удостоверений личности уберут обозначение пола. Это планируют сделать в 2024-2025 годах.

Напомним, по версии издателя справочников и лексических словарей Merriam-Webster, главным словом 2019 года стало местоимение they.