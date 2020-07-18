Правительство Великобритании решило временно приостановить публикацию ежедневной статистики о числе умерших пациентов с коронавирусом.

Об этом в субботу, 18 июля, информирует пресс-служба британского Кабинета министров.

"17 июля государственный секретарь попросил Департамент общественного здравоохранения Англии (PHE) в срочном порядке пересмотреть свою оценку ежедневной статистики смертности", - говорится в сообщении.

В правительстве Британии отметили, что ранее статистика отражала все случаи гибели зараженных коронавирусом, но без учета промежутка времени между получением положительного результата теста и смертью. Поскольку эта особенность может приводить к искажению картины, власти приняли решение не публиковать данные до тех пор, пока проблема не будет решена.

До этого Центр доказательной медицины Великобритании обнародовал результаты исследования, согласно которым данные по числу летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в стране могут быть завышены из-за того, что в статистику попадают даже те пациенты, кто переболел Covid-19 давно. Так, в статистике учитываются случаи, когда пациенты умирали от сердечного приступа или в результате ДТП даже спустя три месяца после выздоровления от коронавирусной болезни.

Эксперты считают, что связывать смерть с коронавирусом можно лишь при условии, если она наступила не позднее 21 дня после первого положительного теста.

По данным сайта статистики Worldometer, Великобритания занимает 10-е место в мире по числу случаев Covid-19. Всего коронавирусом там заразились 294 066 человек (+827 за сутки). Умерли 45 273 пациента.

Напомним, что в Украине исследователи из Киевской школы экономики (KSE) смоделировали распространение коронавируса в стране. По данным модели, количество случаев заболевания Covid-19 составляет около 185 тысяч человек - против 58 тысяч официально подтвержденных.

Как мы сообщали ранее, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус констатировал, что темпы распространения коронавируса ускоряются. Также он считает, что пандемия коронавирусной инфекции еще не достигла пика.