В сети появилось видео избиения женщины в маршрутке. Инцидент произошел в Днепре. Пострадавшая заплатила за два места, после чего нарвалась на волну агрессии со стороны нескольких пассажиров, а водитель не отреагировал на произошедшее.

Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел в маршрутку №101а. Туда села женщина, от которой, по словам очевидцев, ощущался запах спирта (неизвестно, алкоголя или дезинфектора - Ред.). Пассажирка заплатила за два места. По одним данным, чтобы одной сидеть на двухместных сидениях, по другим - к ней должен был вскоре подсесть кто-то знакомый.

Однако на свободное место рядом с ней села пенсионерка и начала читать книгу. Когда пассажирка возмутилась, за пенсионерку вступились другие пассажиры, которые начали оскорблять сидевшую.

Тогда оскорбленная пассажирка полезла в драку с другой женщиной. В какой-то момент в конфликт вмешался мужчина, который, как видно на ролике, несколько раз ударил девушку по голове. В результате она ударилась об окно и поручень.

Затем пострадавшей порвали футболку и вытолкали из маршрутки. Вступилась за нее только одна женщина. Все это время водитель никак не реагировал на происходящее и продолжал движение по маршруту. Сейчас разыскивается мужчина, который нанес девушке травмы, а также водитель, который продемонстрировал равнодушие к ситуации.

"О ситуации мы уже знаем, в ситуации разбираются. Водитель будет писать объяснительную, почему он сразу же не остановил автобус и не начал улаживать конфликт. В полицию пока никто не обращался. В такой ситуации водитель был обязан остановить автобус, заглушить двигатель и попытаться урегулировать конфликт. Если ему это не удается, он должен вызвать полицию", - заявил глава профсоюза автомобилистов и перевозчиков Михаил Тонконогий местному изданию Dnepr.info.

Видео: YouTube / operator

Напомним, столичные патрульные задержали гражданина, который в одной из киевских маршруток угрожал пистолетом пассажирам.

Как сообщала "Страна", парням, которые избили киевского водителя трамвая за требование надеть маски при использовании общественного транспорта, предъявили подозрение.