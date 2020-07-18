В Крыму, вслед за тем, как пересохла верхняя часть Белогорского водохранилища, полностью высохла срединная часть водоема. От него осталась лишь небольшая часть, которая граничит с плотиной.

Об этом в субботу, 18 июля, информирует проект Крым.Реалии со ссылкой на слова активиста движения "Свободный Крым" Решада Меметова.

Река Биюк-Карасу, которая питает Белогорское водохранилище, превратилась в небольшой ручей. Местные жители говорят, что такой сильной засухи на их памяти не было.

"Ситуация очень тревожная, водохранилище на грани высыхания, а это значит, что уничтожаются флора и фауна водоема, которые формировались десятилетиями. Знаю, что сейчас там ведется интенсивная рыбалка. На этой неделе военные проложили водопровод с Тайганского водохранилища на Симферополь. То есть, заберут последние остатки воды на нужды крымской столицы. Поэтому осенью есть все шансы впервые в истории увидеть пересохшими как Белогорское, так и соседнее Тайганского водохранилище", - сказал Меметов.

Напомним, недавно подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов России начали прокладывать трубопровода в аннексированном Крыму, который должен обеспечить водой Симферополь.

Ранее мы писали, что в водохранилищах аннексированного Крыма резко сократился объем пресной воды. Так, на начало июня запасы воды составили 85 млн кубометров, что в 2,3 раза меньше, чем на этом период в прошлом году.