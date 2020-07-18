Европол нашел, вероятно, самое большое за всю историю валюты евро, подпольное производство поддельных купюр с несколькими профессиональными станками.

Об этом сообщает Europol.

"Речь идет о возможно самой больной организованной преступной сети подделки денег в истории евро. Уголовная сеть, которая была разоблачена в Италии, производила 25% всех поддельных банкнот евро, обнаруженных в обращении. Эта сеть, возможно, самая большая из всех, когда-либо задействованных с момента введения евро", - говорится в сообщении.

Так, мафиозную сеть нашли в Неаполе, по итогам поиска соучастников произвели 44 ареста. В спецоперации взяли участие полицейские Италии, Франции и Бельгии, а Европол выполнял всю аналитическую и информационную работу.

Расследование дела началось еще в 2017 году в итальянском городе Беневенто, где нашли большую партию фальшивых евро номиналом по 50 единиц. Примечательно, что поддельные купюры было почти не отличить от настоящих.

Напомним, в борьбе с фальшивомонетчиками по всему миру меняются денежные банкноты. Как сообщил Нацбанк Украины, Банк Мексики недавно ввел в денежный оборот новую купюру 200 песо.

Как сообщала "Страна", в Киеве задержаны четыре человека, которые причастны к распространению поддельной валюты в столице. В состав преступной группы входило 3 гражданина Украины и гражданин Казахстана. Поддельные деньги ввозились на территорию Украины из Турции.