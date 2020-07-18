Украинская авиакомпания SkyUp Airlines полностью отменила десятки рейсов в рамках оптимизации программы полетов. Кроме того, авиаперевозчик отложил запуск части рейсов.

Об этом в субботу, 18 июля, информирует пресс-служба компании в Facebook.

Так, в этом году исключены из летной программы следующие рейсы:

Киев - Майорка - Киев

Киев - Тенерифе - Киев

Киев - Ламеция-Терме - Киев, также рейсы из регионов

Киев - Корфу - Киев

Киев - Закинтос - Киев

Киев - Катания - Киев

Киев - Римини - Киев, также рейсы из регионов

Одесса - Ереван - Одесса

Львов - Батуми - Львов

Запорожье - Батуми - Запорожье

Одесса - Батуми - Одесса

Львов - Ираклион - Львов

Одесса - Ираклион - Одесса

Запорожье - Ираклион - Запорожье

Запорожье - Прага - Запорожье

Киев - Пиза - Киев

Киев - Бари - Киев

Львов - Париж (Бове) - Львов

Харьков - Париж (Бове) - Харьков

Одесса - Тбилиси - Одесса

Харьков - Тбилиси - Харьков

Запорожье - Тель-Авив - Запорожье

Кроме того, отменяется болгарский рейс в Варну, после оптимизации программы остался только Бургас.

Также SkyUp откладывает до 15 августа рейсы в Грецию, Испанию, Францию, Кипр, Чехию, Армению, Израиль и Португалию (кроме рейсов Львов - Неаполь - Львов, запланированных на 03.08., 07.08. и 10.08).

"Мы постепенно восстанавливаем чартерные и регулярные перелеты Украины и за границу. Летаем из Киева в Одессу и Запорожье, из Харькова и Львова в Одессу и из Львова в Херсон. Также выполняем чартерные рейсы в Египет, Турцию и регулярные рейсы в Албании. С 22 июля возобновляем регулярные рейсы в Болгарию, а именно - в Бургас. Будем летать раз в неделю из Харькова и Львова и три раза в неделю из Киева", - заявили в компании.

Напомним, недавно компания SkyUp прекратила продажу билетов на большинство международных рейсов до 1 августа.

Ранее мы писали, что 6 июля, ирландская лоу-кост компания Ryanair выполнила первый регулярный рейс из Италии в Украину после смягчения карантинных ограничений.