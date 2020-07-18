SkyUp отменила более 20 международных рейсов и отложила полеты в 9 стран
Украинская авиакомпания SkyUp Airlines полностью отменила десятки рейсов в рамках оптимизации программы полетов. Кроме того, авиаперевозчик отложил запуск части рейсов.
Об этом в субботу, 18 июля, информирует пресс-служба компании в Facebook.
Так, в этом году исключены из летной программы следующие рейсы:
- Киев - Майорка - Киев
- Киев - Тенерифе - Киев
- Киев - Ламеция-Терме - Киев, также рейсы из регионов
- Киев - Корфу - Киев
- Киев - Закинтос - Киев
- Киев - Катания - Киев
- Киев - Римини - Киев, также рейсы из регионов
- Одесса - Ереван - Одесса
- Львов - Батуми - Львов
- Запорожье - Батуми - Запорожье
- Одесса - Батуми - Одесса
- Львов - Ираклион - Львов
- Одесса - Ираклион - Одесса
- Запорожье - Ираклион - Запорожье
- Запорожье - Прага - Запорожье
- Киев - Пиза - Киев
- Киев - Бари - Киев
- Львов - Париж (Бове) - Львов
- Харьков - Париж (Бове) - Харьков
- Одесса - Тбилиси - Одесса
- Харьков - Тбилиси - Харьков
- Запорожье - Тель-Авив - Запорожье
Кроме того, отменяется болгарский рейс в Варну, после оптимизации программы остался только Бургас.
Также SkyUp откладывает до 15 августа рейсы в Грецию, Испанию, Францию, Кипр, Чехию, Армению, Израиль и Португалию (кроме рейсов Львов - Неаполь - Львов, запланированных на 03.08., 07.08. и 10.08).
"Мы постепенно восстанавливаем чартерные и регулярные перелеты Украины и за границу. Летаем из Киева в Одессу и Запорожье, из Харькова и Львова в Одессу и из Львова в Херсон. Также выполняем чартерные рейсы в Египет, Турцию и регулярные рейсы в Албании. С 22 июля возобновляем регулярные рейсы в Болгарию, а именно - в Бургас. Будем летать раз в неделю из Харькова и Львова и три раза в неделю из Киева", - заявили в компании.
Напомним, недавно компания SkyUp прекратила продажу билетов на большинство международных рейсов до 1 августа.
Ранее мы писали, что 6 июля, ирландская лоу-кост компания Ryanair выполнила первый регулярный рейс из Италии в Украину после смягчения карантинных ограничений.