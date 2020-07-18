Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает нужным обязывать американцев носить медицинские маски, поскольку это ограничение их свободы.

Об этом сообщает BBC.

"Я хочу, чтобы люди имели некоторую свободу, и я не верю в это", - заявил он. По словам Трампа, он не согласен с требованием повсеместно носить маски и это личное дело каждого.

Таким образом американский гарант прокомментировал высказывание главного специалиста по инфекционным заболеваниям США Энтони Фоче, который накануне призвал местные власти штатов обязать людей носить маски по максимальной строгости закона.

Фоче также отметил, что пользоваться средствами индивидуальной защиты очень важно и делать это должен абсолютно каждый.

Напомним, пезидент США Дональд Трамп впервые с начала пандемии коронавируса появился на публике в защитной маске. Он посетил Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида недалеко от Вашингтона и удивил прессу своим видом. Маска президента тканевая, темно-синяя, в ее левой нижней части нанесена золотая президентская печать. "Я думаю, это замечательно - носить маску. Я никогда не был против масок", - заявил он на встрече.

Как сообщала "Страна", власти США обязали более половины из 50 штатов носить защитные маски. Такое решение было принято из-за ухудшения эпидемической ситуации в связи с распространением Covid-19.