Украинские судьи не чувствуют защиты со стороны государства и вынуждены работать в некомфортных условиях при сильной нагрузке. По этой причине судьи уходят из системы.

Об этом рассказала глава Верховного суда Валентина Данишевская в интервью агентству "Интерфакс-Украина", опубликованном в субботу, 18 июля.

Так, по ее словам, сейчас украинские суды недоукомплектованы на 37%. Наиболее сложная ситуация наблюдается в апелляционных судах.

"Например, Закарпатский и Николаевский апелляционные суды не могут рассматривать все категории уголовных дел из-за нехватки судей. В критическом состоянии апелляционные суды Днепра и Харькова, где количество судей, особенно уголовной юрисдикции, также меньше, чем это необходимо для рассмотрения дел", - сказала Данишевская. Также она отметила, что в некоторых апелляционных судах работает в 5-7 раз меньше судей, чем необходимо.

"Во-первых, это безумная нагрузка, а во-вторых, некоторые вопросы в процессуальной плоскости просто не могут рассматриваться. Около 10 судов в Украине вообще не работают из-за отсутствия там судей с полномочиями, поэтому доступа к правосудию в этих районах государство просто не обеспечивает. Ситуация, мягко говоря, не очень комфортная", - добавила глава Верховного суда.

Она добавила, что в большинстве судов судьи несут непомерную нагрузку и рассматривают непростые, отчасти резонансные дела.

"Есть факты давления, судьи не чувствуют, что они защищены государством. А в придачу - бесконечная политика травли... Поэтому судьи, имеющих право на отставку, просто уходят. За полгода из судебной системы в отставку ушли 119 судей, из них 98 - только за последние три месяца. Если не обеспечивать независимость, то в Украине не будет суда, которого хотят люди. К сожалению, мы все время чувствуем посягательства на независимость судебной власти от других ветвей власти", - сказала Данишевская.

Напомним, вчера прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева (ОАСК) Павлу Вовку, а также его заместителю, пятерым судьям и председателю Государственной судебной администрации Украины. Следствие установило, что вышеуказанные лица во главе с Вовком действовали в рамках преступной организации, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ).

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