Несмотря на карантинные ограничения, во время 29 свадеб, проведенных в Польше за последний месяц, 351 человек заразился коронавирусом и еще 2 333 человека посадили на изоляцию.

Об этом сообщает местное издание RMF24.

"Свадьбы являются идеальным местом для распространения инфекций. Закрытые комнаты, совместное пение, много людей и сокращение расстояния по мере развития свадьбы. Начало свадеб обычно следует указаниям, расстояниям, все в порядке, однако по мере развития свадьбы расстояние сокращается. Мы пьем за здоровье жениха и невесты, и тогда каждый оказывается в больнице или на изоляции", - заявил представитель польской Центральной санитарной инспекции Ян Бондарь.

Несмотря на ограничение в 150 гостей, в начале июня власти Польши разрешили праздновать бракосочетания. По итогам июля 29 свадеб закончились вспышками коронавируса с 351 зараженным и 2 33 людьми на карантине. Самая худшая ситуация с коронавирусом из-за массовых свадеб сложилась в Малопольском воеводстве на юге страны, которое окружает город Краков. Там власти настоятельно рекомендуют пока что отложить торжества.

Правительство страны уже прокомментировало статистику и отметило, что виной этому являются не сами свадьбы, а сокращение безопасной дистанции, которое происходит по мере роста процента алкоголя в крови. Потому местные власти призвали тех, кому ну очень нужно отпраздновать свадьбы во время карантина, делать это на свежем воздухе и избегать таких событий людям, которые входят в группу риска - пенсионерам, больным хроническими заболеваниями или ожирением.

Напомним, главная причина роста заболеваемости коронавирусом в Закарпатье - массовые нарушения карантинных ограничений, в частности, гуляния на праздники "всем селом". Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Как сообщала "Страна", Министерство здравоохранения Израиля наглядно показало, какие занятия опасны для здоровья в условиях эпидемии коронавирусной болезни Covid-19. Так, наибольшему риску заразиться инфекцией подвергают себя посетители ночных клубов.