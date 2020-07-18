В городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая за прошедшие сутки зафиксировано 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2.

Об этом в субботу, 18 июля, информирует китайский национальный комитет здравоохранения, передает Associated Press.

По данным здравоохранительного ведомства Китая, за все время вспышки в этом регионе коронавирусом заразились 17 человек. Власти Урумчи ограничили работу метро и другого общественного транспорта, а также закрыли некоторые жилые районы на карантин. Чиновники также ограничили выезд людей из города, в том числе приостановили обслуживание метро до аэропорта.

Напомним, недавно в Китае женщина, у которой не было ни единого симптома на подозрение Covid-19, за одну 60-секундную поездку в лифте заразила коронавирусом 71 человека. До этого она была за границей.

Ранее мы писали, что декан медицинской школы Университета Гонконга Габриэль Леунг заявил, что заразность Сovid-19 увеличилась на 30% из-за мутации в ДНК коронавируса.