Бывший следователь Святошинского управления министерства внутренних дел Киева, действующий старший следователь Нацполиции в Киевской области подозревается в незаконном задержании участника Майдана в 2014 году.

Об этом в субботу, 18 июля, информирует пресс-служба Государственного бюро расследований.

"По данным предварительного расследования, 18 февраля 2014 года подозреваемый правоохранитель, при отсутствии каких-либо доказательств совершения массовых беспорядков, совершил служебный подлог и незаконно задержал участника акций протеста за совершение якобы им массовых беспорядков в центральной части Киева", - говорится в сообщении.

Так, следователь Нацполиции подозревается в совершении ряда преступлений:

ч. 2 ст. 28, ст. 340 (незаконное препятствование организации и проведению собрания, совершенное должностным лицом)

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений)

ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия)

ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 (заведомо незаконное задержание, совершенное в других личных интересах и по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины

"Сейчас решается вопрос о вручении подозреваемому ходатайств о применении меры пресечения и отстранении от должности", - добавили в Госбюро расследований.

Напомним, вчера в Окружном административном суде города Киева (ОАСК) проводились обыски по делу о преступлениях во время Майдана.

По итогам следственных действий, прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю ОАСК, а также его заместителю, пятерым судьям и председателю Государственной судебной администрации Украины.