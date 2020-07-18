В "Слуге народа" разрабатывают этический кодекс, который будет регулировать поступки и высказывания народных депутатов фракции.

Об этом заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила в прямом эфире "Радио Свобода".

"У нас есть рабочая группа, которая нарабатывает несколько документов. Это положение о фракции - это как раз этот кодекс этики и коалиционное соглашение - более детализированная программа партии. Сложно сказать, какое наказание будет предусматривать этот кодекс этики. По большому счету именно положение о фракции может регулировать возможность исключения членов фракции или включение во фракцию какого-то другого депутата. Кодекс этики - это такое, скорее, "джентельменское" соглашение, которое депутаты должны соблюдать. Это внутренний документ", - заявила она.

Кравчук напомнила о высказывании нардепа Дубинского про "собачий рот" в отношении бывшего главы НБУ Якова Смолия. Также она согласилась с тем, что во фракции с завидной частотой происходят скандалы из-за необдуманных высказываний или поступков парламентариев, которые за год так и не привыкли к своей роли.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский, в четверг, 2 июля участвовал в программы "Право на владу" на телеканале "1+1". В соцсети нардеп опубликовал фото из студии, а в комментарии под ним написал: "Еб@м Смолия в тупой собачий рот в прямом эфире".

Также "Страна" писала, что не утихает скандал вокруг высказываний Галины Третьяковой, депутата партии "Слуга народа" и главы Комитета Рады по вопросам социальной политики, которая заявила, что у безработных рождаются дети низкого качества и подняла вопрос о стерилизации граждан без дохода.