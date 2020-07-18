МИД Украины уточнило число украинских моряков, похищенных пиратами с судна Curacao Trader неподалеку от берегов Нигерии. Теперь известно, что в плену находятся шесть украинцев.

Об этом в субботу, 18 июля, представители ведомства рассказали информагентству "РБК-Украина".

Так, ранее начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций МИД Украины Максим Коваленко рассказал о четырех похищенных украинских моряках. Однако спустя некоторое время дипломаты сообщили о том, что были захвачены шестеро граждан Украины.

Напомним, нападение на танкер Curacao Trader в Гвинейском заливе у берегов Нигерии произошло в субботу, 18 июля. Посольства Украины в Нигерии и Великобритании установили связь с судовладельцем, оператором судна и уточняют обстоятельства дела.

Ранее мы писали, что украинец, захваченный пиратами в числе членов экипажа судна "Tommi Ritscher" в Гвинейском заливе еще 19 апреля, недавно был освобожден и прибыл в страну Евросоюза.