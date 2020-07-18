"Протестующие" Black Lives Matter в Чикаго спровоцировали столкновения с полицией, которая помешала им снести памятник Христофору Колумбу. Уже известно о 18 пострадавших правоохранителях.

Об этом сообщает CNN.

Так, отделение полиции Чикаго сообщает, что как минимум 18 полицейских уже получили ранение во время столкновений, которые продолжаются с 17 июля. По информации местного департамента полиции, толпа протестующих приближалась к памятнику Христофору Колумбу, когда правоохранители попытались преградить им путь.

Тогда протестующие начали бросать в полицию камни, бутылки и петарды. На данный момент задержано 12 самых активных нарушителей.

Видео: YouTube / Lasse Burholt

Напомним, активисты в Балтиморе снесли статую Христофору Колумбу, после чего решили утопить его в бухте. Инцидент произошел в День Независимости США. Памятник, установленный в районе Маленькая Италия, сперва повалили при помощи веревки, а после этого – покатили в сторону городского порта, где и сбросили в воду.

Как сообщала "Страна", в США не утихают протесты после убийства копом чернокожего Джорджа Флойда в конце мая. Спустя месяц беспорядков в Штатах появился вооруженный отряд Not F**king Around Coalition (NFAC). Литературно это можно перевести как "Организация без дураков". А если с нецензурным словом, как в оригинальной версии, - "Немозгоебн@я коалиция".