Трое жителей Ровенской области насобирали в Чернобыльской зоне отчуждения около 200 килограмм радиоактивной черники на продажу.

Об этом сообщили представители Государственной пограничной службы в Facebook.

"Радиационный фон собранных ягод, которые злоумышленники намеревались продать, почти вдвое превышал допустимую норму. Вчера вечером пограничный наряд отдела "Млачевка" совместно с сотрудниками Нацполиции в зоне ЧАЭС обнаружили нарушителей радиационного режима", - указано в сообщении.

Так, трое жителей Ровенской области пробрались на территорию зоны отчуждения и собрали около 200 килограмм черники, которую позднее собирались продать. Завышенные значения радиации собранных ягод "бизнесменов" не смутил. Отмечается, что при допустимом радиационном фоне до 0,3 μSv/h, фон ягод показывал 0,5 μSv / h.

Полиция составила протоколы о нарушении требований радиационной безопасности с загрязненных местах, а также о нарушении требований режима радиационной безопасности, однако опасность, которой дельцы могли подвергнуть своих клиентов, правоохранители квалифицировать не смогли. Поэтому нарушителям грозит штраф от 25 до 50 тысяч гривен или ограничения свободы от трех до семи лет.

Видео: Facebook / ГПСУ

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС территории нужно продолжать реабилитировать, поскольку они уже пригодны для проживания.

Как сообщала "Страна", двое мужчин из Киева и Авдеевки пробрались в Чернобыльскую зону отчуждения, несмотря на карантинные ограничения. Их поймали пограничники.