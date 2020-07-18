В ближайшие два дня на Западной Украине ожидается грозы, град и шквальный ветер, а завтра в пяти регионах страны будет повышенная угроза пожаров.

Об этом в субботу, 18 июля, информирует пресс-служба Укргидрометцентра.

Так, в Ровенской, Волынской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях ожидается гроза, шквальный ветер и град. В то же время, в Ивано-Франковской и Закарпатской областях ожидается сильный дождь.

18-19 июля в Хмельницкой, Николаевской, Херсонской, Донецкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, спасатели сегодня предупредили о повышенном уровне воды во Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях.

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщала, что воскресенье, 19 июля, в Украине будет теплым. На всей территории страны ожидается от +25 до +30 днем. На западе пройдут дожди.