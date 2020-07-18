В "Кузне на Рыбальском" провели обыск. Фото: Facebook/ povoroznyk.m

Среди мест, где сегодня провели правоохранители по факту хищения средств при строительстве Подольского моста в Киеве, была "Кузня на Рыбальском", которая принадлежит экс-президенту Петру Порошенко.

Об этом сообщил в Telegram-канале юрист Андрей Портнов.

"СМИ скромно сообщили, что по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство Подольского моста в Киеве полиция провела 17 обысков. Сделаю небольшое дополнение. Обыски прошли на принадлежащей Порошенко Кузне на Рыбальском. Именно функционеры Порошенко проходят по делу о хищении этих государственных средств", — написал Андрей Портнов.

Он напомнил, что активы "Кузни на Рыбальском" запрещено отчуждать согласно решению суда с апреля месяца.

"И напоминаю еще раз, что по нашему иску активы Кузни на Рыбальском Порошенко с апреля этого года запрещено отчуждать по решению суда. Учебно-воспитательные мероприятия хоть и со скрипом, но продолжаются", — уточнил Портнов.

В Кузне на Рыбальском провели новый обыск. Скриншот: Telegram/Андрей Портнов

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