В Одесском пляже на 10-й станции Большого фонтана местные инспекторы спасают шесть дельфинов, которые попали в ловушку между волнорезами и не могут самостоятельно выбраться оттуда трое суток.

Об этом сообщает "Думская".

Сотрудники одесского дельфинария "Немо" рассказали, что среди застрявших есть два малыша.

"Дельфины уже как минимум трое суток не могут выбраться обратно за волнорез. Предварительный план — остановить работу всех водных аттракционов в этом районе и уменьшить количество купающихся, чтобы животные успокоились и нашли выход сами. Если это не сработает, необходимо будет выгонять их сетями. А это очень сложная операция, которая может быть опасна и для людей и для дельфинов", — рассказали в дельфинарии.

Сегодня дельфинам начали помогать сотрудники инспекций - водной и экологии.

В Одессе спасатели помогают выбраться из ловушки шестерым дельфинам. Видео: YouTube/Думская

Ранее "Страна" рассказывала, что в порт Одессы приплыли дельфины. Это случилось из-за карантина.

Также мы писали, что в каналах итальянской Венеции с момента введения карантина появились дельфины, впервые за 60 лет.