В воскресенье мэру Виталию Кличко исполнятся 49 лет. Как нам стало известно, он будет в Киеве, хотя последних несколько лет улетал в День рождение за границу и проведывал своих детей в языковых лагерях. Виталий рассказал "Стране" чем планирует заняться в свой праздник в условиях карантина.

"День рождения в моей системе координат - праздник исключительно семейный. Пусть не обижаются друзья, и знакомые. Буду традиционно его отмечать в узком кругу. Все близкие по этому поводу собрались вместе в родном Киеве", - говорит завтрашний именинник.

"Три богатыря" - так подписал Виталий семейный снимок с братом Владимиром и сыном Максимом. Фото из архива мэра

По словам мэра, завтра он поздравит свою маму Надежду Ульяновну и подарит ей большой букет цветов: "Постараюсь посвятить остаток дня лично себе (надеюсь никаких чрезвычайных ситуаций в городе не будет). И, да, чтоб "побаловать» себя, взял я отпуск на два дня".

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