В субботу, 18 июля, неподалеку от "Паркового городка" в Киеве между пассажиром и таксистом произошла словесная перепалка, которая закончилась стрельбой.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" у себя на странице в Facebook.

По словам потерпевшего, он привез мужчину по адресу, но тот заплатил неполную сумму, сказав, что ему не хватает. Также он сказал, что у него есть пара абрикос, которые он швырнул в водителя. Выйдя из машины, пассажир, по свидетельству таксиста, ударил дверь ногой.

После того, как водитель вышел из машины, по нему открыли стрельбу.

"Одна пуля попала под лопатку. Это не остановило водителя, он смог забрать пистолет, да еще и заломал стрелка. На место выехали сотрудники патрульной полиция Киева, которым он и передал нападавшего. Таксист был госпитализирован", — сообщает "Киев Оперативный".

В Киеве пассажир расстрелял водителя такси. Видео: YouTube/KyivOperativ

В Киеве пассажир расстрелял водителя такси. Фото: facebook.com/KyivOperativ

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