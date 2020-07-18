В Польше отменили исковую давность для преступлений коммунистического режима
Президент Польши Анджей Дуда подписал закон об отмене исковой давности коммунистических преступлений, совершенных функционерами тоталитарного государства. Таким образом, теперь польские прокуроры из Института национальной памяти (ИНП) смогут открывать дела в отношении людей, которые могут быть ответственны за подобные правонарушения.
Об этом в субботу, 18 июля, информирует "Радио Польша".
Авторы закона ссылались на Европейский суд по правам человека при его создании. В пояснительной записке к документу сказано, что он отстаивают позицию, что в обязанности демократического правового государства входит осуждение преступлений, совершенных в тоталитарных системах.
Закон об Институте национальной памяти предусматривает преследование виновников коммунистических преступлений, также как, например, нацистских преступлений прокурорами ИНП.
В Комиссии расследования преступлений против польского народа в настоящее время открыто 431 производства по делам о коммунистических преступлениях.
Ранее закон предусматривал, что исковая давность для коммунистических преступлений начинается с 1 августа 1990 года, исчерпание сроков для преступлений совершается после 40 лет, если речь идет об убийстве, военных преступлениях или преступлениях против человечности, а также после 30 лет, когда речь идет о других коммунистических преступлениях.
Напомним, в 2017 году польский институт Нацпамяти взялся за декоммунизацию названий улиц. Тогда ведомство заявляло о планах переименовать 943 улицы.
Ранее мы писали, что в октябре 2018 года в Варшаве снесли последний памятник Красной армии.