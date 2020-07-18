Президент Польши Анджей Дуда подписал закон об отмене исковой давности коммунистических преступлений, совершенных функционерами тоталитарного государства. Таким образом, теперь польские прокуроры из Института национальной памяти (ИНП) смогут открывать дела в отношении людей, которые могут быть ответственны за подобные правонарушения.

Об этом в субботу, 18 июля, информирует "Радио Польша".

Авторы закона ссылались на Европейский суд по правам человека при его создании. В пояснительной записке к документу сказано, что он отстаивают позицию, что в обязанности демократического правового государства входит осуждение преступлений, совершенных в тоталитарных системах.

Закон об Институте национальной памяти предусматривает преследование виновников коммунистических преступлений, также как, например, нацистских преступлений прокурорами ИНП.

В Комиссии расследования преступлений против польского народа в настоящее время открыто 431 производства по делам о коммунистических преступлениях.

Ранее закон предусматривал, что исковая давность для коммунистических преступлений начинается с 1 августа 1990 года, исчерпание сроков для преступлений совершается после 40 лет, если речь идет об убийстве, военных преступлениях или преступлениях против человечности, а также после 30 лет, когда речь идет о других коммунистических преступлениях.

Напомним, в 2017 году польский институт Нацпамяти взялся за декоммунизацию названий улиц. Тогда ведомство заявляло о планах переименовать 943 улицы.

Ранее мы писали, что в октябре 2018 года в Варшаве снесли последний памятник Красной армии.