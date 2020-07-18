После информации в СМИ о том, что к покупке столичного отеля "Днепр" могут иметь отношение российские структуры, Фонд государственного имущества обратился к правоохранителям с просьбой проверить происхождение средств ООО "Смартленд", за которые была приобретена гостиница. Если выяснится, что деньги у покупателя имеют российское происхождение, продажу "Днепра" отменят.

Об этом в субботу, 18 июля, пишет глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко в своем Facebook.

Он отметил, что согласно законодательству, запрещается инвестировать деньги российского происхождения в украинские активы. Тем не менее, даже если продажу отменят, 10% от стартовой суммы отеля останутся в госбюджете.

"В конкретном случае с отелем, если окажется, что к покупке как-то причастны россияне или объекты других запретов, то в активе им откажут, но около 8 млн гривен внесенных ими залога в любом случае останутся в государственной казне", - заявил Сенниченко.

По его словам, если продажа будет отменена, новым владельцем будет признан покупатель, который занял второе место на аукционе.

Напомним, что покупателем киевской гостиницы "Днепр", которую на аукционе за 1,111 млрд гривен продал Фонд госимущества, стала компания "Смартленд", зарегистрированная в Броварах. Основной вид ее деятельности - это передача в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества. Позже стало известно, что основателем "Смартленда" был игрок в покер Ванхапелто Петтери.

По данным источников "Страны", реальными владельцами "Днепра" стали так называемые "лужниковские" - группа российских бизнесменов, интересы которых в Украине лоббирует Борис Баум, советник Офиса президента по вопросам игорного бизнеса. Он считается близким к заместителю главы ОП Кириллу Тимошенко. Отель покупался под запуск казино. Фронтменом "лужниковской" группы считается член Совета федерации, известный российский политик Александр Бабаков. Любопытно, что еще один представитель этой группы - Максим Курочкин, в свое время уже владел этой гостиницей, но ее у него отобрали после Майдана 2004 года, а самого Курочкина вскоре убили.