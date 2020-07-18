К покупке гостиницы "Днепр" может быть причастен член Совета Федерации РФ Александр Бабаков. Фото: Flickr

После информации в СМИ о том, что к покупке столичного отеля "Днепр" могут иметь отношение  российские структуры, Фонд государственного имущества обратился к правоохранителям с просьбой проверить происхождение средств ООО "Смартленд", за которые была приобретена гостиница. Если выяснится, что деньги у покупателя имеют российское происхождение, продажу "Днепра" отменят.

Об этом в субботу, 18 июля, пишет глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко в своем Facebook.

Он отметил, что согласно законодательству, запрещается инвестировать деньги российского происхождения в украинские активы. Тем не менее, даже если продажу отменят, 10% от стартовой суммы отеля останутся в госбюджете.

"В конкретном случае с отелем, если окажется, что к покупке как-то причастны россияне или объекты других запретов, то в активе им откажут, но около 8 млн гривен внесенных ими залога в любом случае останутся в государственной казне", - заявил Сенниченко.

По его словам, если продажа будет отменена, новым владельцем будет признан покупатель, который занял второе место на аукционе.

Продажу гостиницы "Днепр" могут отменить из-за подозрений в связях покупателя с Россией - ФГИ. Скриншот: Дмитрий Сенниченко в Фейсбук

Напомним, что покупателем киевской гостиницы "Днепр", которую на аукционе за 1,111 млрд гривен продал Фонд госимущества, стала компания "Смартленд", зарегистрированная в Броварах. Основной вид ее деятельности - это передача в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества. Позже стало известно, что основателем "Смартленда" был игрок в покер Ванхапелто Петтери.

По данным источников "Страны", реальными владельцами "Днепра" стали так называемые "лужниковские" - группа российских бизнесменов, интересы которых в Украине лоббирует Борис Баум, советник Офиса президента по вопросам игорного бизнеса. Он считается близким к заместителю главы ОП Кириллу Тимошенко. Отель покупался под запуск казино. Фронтменом "лужниковской" группы считается член Совета федерации, известный российский политик Александр Бабаков. Любопытно, что еще один представитель этой группы - Максим Курочкин, в свое время уже владел этой гостиницей, но ее у него отобрали после Майдана 2004 года, а самого Курочкина вскоре убили.

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