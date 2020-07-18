В пятницу вечером, 17 июля, народные депутаты из фракции "Слуга народа" решили отметить уход на "летний отпуск" (хотя во вторник, 21-го, собраться придется - Ред.) вечеринкой в ночном клубе, где выступал исполнитель Сергей Пархоменко (рэпер Серега).

Кадры опубликовал у себя в Telegram-канале "Наглый" журналист Максим Назаров.

"Очень рад за наших счастливых, а главное, свободных от работы депутатов. В отпуск вчера уходили в сопровождении "черного бумера" (хит рэпера Сереги - Ред.). Давиду Арахамии за вышиванку отдельный зачет", — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах видно народных депутатов, которые танцуют под музыку. При этом они не соблюдают безопасное расстояние между друг другом, и находятся без индивидуальных средств защиты.

Нардепы закатили вечеринку по случаю ухода в летний "отпуск". Видео: t.me/maksnazar

Отметим, что на Арахамии была вышиванка от фирмы Etnodim и кроссовки Puma за 3000 гривен, о которых ранее писала "Страна".

Напомним, в среду, 15 июля, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 3642, уточняющий список уважительных причин, по которым нардепы могут не явиться на заседание.

Также "Страна" рассказывала, что правительство хочет обязать украинцев, которые находятся в общественных местах и транспорте без масок, заплатить штраф. За нарушение карантина чиновники планируют штрафовать и владельцев заведений, которые позволили своим гостям не надевать средство индивидуальной защиты.