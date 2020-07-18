После того, как председатель Национального банка Украины Яков Смолий ушел в отставку, он подал обязательную декларацию после увольнения. В ней он отобразил доходы с 1 января по 3 июля 2020 года (на момент увольнения) и имущество, которое у него было на тот день. Всего у Смолия 41 объект недвижимости - офисы, земельные участки, дома и квартиры, а также почти 120 миллионов гривен на счетах.

Декларация есть на сайте Национального агентства по предотвращению коррупции.

Смолий задекларировал 19 офисов в разных областях Украины. Только два офиса из списка меньше 100 квадратных метров, цену за несколько офисов Смолий не указал, многие из офисов оцениваются в больше, чем 200 тысяч гривен.

Также бывший глава регулятора сообщил о владении/совладении 13 земельными участками в разных регионах Украины, из них только два участка меньше 100 км.кв, многие больше тысячи км.кв.

Также Смолию с семьей принадлежит солидный список другой недвижимости:

квартира на 223,1 в Киеве, без указания цены;

квартира на 130 кв.м. в Киеве, без указания цены;

жилой дом на 654,1 кв.м. в Погребах (Броварской район, Киевская область), без указания цены;

апартаменты на 177,6 кв.м. в Севастополе, без указания цены;

физкультурно-оздоровительный комплекс на 1157 за 792,5 тыс. грн;

дом семейного отдыха на 276,9 кв.м. в Гуровщине (Киевская область), без указания цены;

медицинское учреждение во Львове, без указания цены

гараж на 35,3 кв.м. в Киеве, без указания цены;

гараж на 22,7 кв.м. в Севастополе, без указания цены.

Еще бывший руководитель НБУ сообщил о четырех автомобилях и прочих транспортных средствах, самый новый из них - автомобиль Volkswagen Multivan 2012 г.в. за 400 тыс. грн. Также есть автомобиль Toyota LC100 2006 г.в. за 375 тыс. грн, автомобиль Mitshubishi Colt 2002 г.в. 125 тыс. грн. В собственности Смолия автомобиль Mercedes ML230 2007 г.в. за 400 тыс. грн и гидроцикл 2009 г.в. за 200 тыс. грн, а также прицеп Верда 2011 г.в. за 12 тыс. грн.

Кроме того, ему принадлежит гольфкар, квадроцикл и элитные часы (Patek Philippe, Breguet)

Яков Смолий с близкими владеет корпоративными правами в 11 компаниях.

После введения карантинных ограничений зарплата в Национальном банке стала для Смолия небольшой статей доходов. Намного больше он заработал, как акционер, арендодатель и вкладчик. Всего получил за полгода 2020-го более 9 млн грн, это и зарплата в Нацбанке - в 212 тысяч, и дивиденды - на 3,5 млн грн, а также доход от аренды недвижимости - 2,7 млн грн, проценты - 2,6 млн грн;



На банковских счетах бывший нацбанковец задекларировал:

$3,8 млн (104 миллиона гривен - Ред. )

) 14,6 млн грн

€3,8 тыс (119 тысяч гривен - Ред.).

Ранее "Страна" писала, что Зеленский задекларировал 13,47 млн гривен дохода от продажи недвижимости и земельного участка. Но президент не внес доходы от ОВГЗ и его могут оштрафовать за неверное декларирование.