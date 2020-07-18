В Гвинейском заливе у берегов Нигерии пираты похитили 13 из 19 членов экипажа танкера Curacao Trader. Среди них есть четыре гражданина Украины.

Об этом сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций МИД Максим Коваленко, передает "РБК-Украина".

"Среди захваченных моряков - 4 гражданина Украины. Посольства Украины в Нигерии и Великобритании установили связь с судовладельцем, оператором судна и уточняют обстоятельства дела", — сказал он.

Напомним, 19 июня в аэропорт "Борисполь" в Киеве прилетел специальный рейс с 14 украинцами - членами экипажа танкера "Рута", которые вернулись домой после трехлетнего заключения в Ливии.

До этого "Страна" писала, что у берегов Бенина пираты напали на судно "Tommi Ritscher" и, по предварительной информации, захватили и вывезли в неизвестном направлении одного гражданина Украины.