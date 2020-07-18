В пятницу вечером, 17 июля, сотрудники полиции в Украине провели 17 обысков у фигурантов дела о хищении 80 млн грн во время строительства Подольского моста в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Следователи Главного следственного управления Нацполиции начали досудебное расследование в мае 2019 года на основании уведомления Государственной аудиторской службы Украины. Установлено, что должностные лица распорядителя бюджетных средств, генподрядчика и еще двух предприятий наладили схему хищения бюджетных средств путем завышения объемов и стоимости работ при строительстве столичного Подольского моста", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в период с 2019 по 2020 годы фигуранты дела заключили договоры с шестью фирмами на сумму более четырех миллиардов гривен. Средства были переведены субподрядчикам, однако те никаких работ не проводили, а часть средств вывели в теневой оборот.

Поэтому правоохранители в пятницу вечером, 17 июля, провели 17 обысков и вероятного организатора схемы и его подельников. Были изъяты документы, черновые записи и носители с информацией, которая может подтвердить факт преступления. Вещественные доказательства уже направлены на экспертизу.

В случае, если вину мошенников докажут, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 16 апреля пыльная буря в Киеве обрушила строительные леса Подольского перехода.

Как ранее писала "Страна", в мае прошлого года на Подольско-Воскресенском мосту, который строится почти с начала независимости Украины, рухнул кран.