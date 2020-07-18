Синоптик рассказала, какой будет погода в воскресенье
Воскресенье, 19 июля, в Украине будет теплым. На всей территории страны ожидается +25...+30 днем. Но на западе придется пройдут дожди.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диленко на своей странице в Facebook.
"Дожди с грозами остаются в воскресенье над западной частью Украины. На остальной территории - без существенных осадков", - отметила синоптик.
В Киеве воскресенье будет солнечным и теплым, до +28 градусов.
В этом году летнее тепло в Украине продлится до конца сентября. Погода этой осенью и зимой также будет более теплой, чем обычно, вероятность того, что зима будет суровой - менее 10%.
Ранее "Страна" писала, что на Сицилии за два часа выпала годовая норма осадков.
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