Власти США одобрили продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI и оснащения к ним. На данный момент шесть катеров уже готовятся к отправке в Киев в рамках "помощи по соответствующим программам".

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на своей странице в социальной сети Twitter.

"США одобрили продажу Украине до 16 патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования. Это поможет противостоять имеющимся и потенциальным угрозам в Черном и Азовском морях. Я благодарен американским партнерам, которые поддерживать Украину!" - рассказал Минобороны.

Он проинформировал также, что первые шесть катеров, которые готовятся к отправке в столицу Украины будут получены в рамках "помощи по соответствующим программам", а остальные суда страна приобретет за средства из оборонного бюджета.

О планах Пентагона предоставить Украине дополнительную военную помощь стало известно в марте, а до этого, в январе, также стало известно, что Белый дом не собирается сокращать военную помощь Украине по линии Госдепартамента. Госсекретарь США Майк Помпео на встрече в Киеве с тогдашним главой МИД Украины Вадимом Пристайко заявил: "Киев получит от Вашингтона полную поддержку в борьбе с российской агрессией".

Отметим, что ранее называлась цена на катера - 600 миллионов долларов, что эквивалентно почти 16,45 млрд гривен. Таким образом каждый катер обойдется Киеву более, чем в миллиард гривен.

Ранее "Страна" также информировала, что продажа патрульных катеров Mark VI будет поддерживать цель внешней политики и национальной безопасности США, улучшая безопасность страны-партнера, что является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе.

Также мы писали, что командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко может уйти в отставку в ближайшее время. Это ему порекомендовал сделать Главнокомандующий Вооруженных сил Украины и министр обороны.