Прокурор французского города Нант Пьер Сен, где сегодня произошло возгорание собора Святых Петра и Павла, не исключает версию о надменном поджоге здания. Правоохранители уже начали расследование с целью проверить данную версию.

Слова прокурора приводит радиостанция France Bleu.

"На данной стадии расследование начато в связи с умышленным поджогом. Но делать заключения пока рано, потому что еще предстоит много следственных действий, которые смогут принести новые факты", — сказал он.

Причиной уверенности в поджоге здания является обнаружение трех очагов возгорания: один возник на уровне главного органа, который практически полностью был уничтожен, а два других — со стороны нефа.

Сейчас в Нанте ожидают прибытия специального эксперта по расследованию пожаров из Парижа.

Напомним, пожар в соборе Святых Петра и Павла во французском городке Нант произошел утром в субботу, 18 июля. Здание строили почти 600 лет: с 1434-го по 1891-й годы.

Также "Страна" приводила слова президента Эмманюэля Макрон по данному поводу. Глава государства поддержал пожарных и призвал их спасти "готическую жемчужину" Франции.