Полиция рассказала, что ДТП под Одессой, унесшее жизни шести человек, предварительно произошло из-за того, что один из автомобилей выехал на встречную полосу. Однако в полиции пока не уточняли, был ли кто-то из участников дорожного движения в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщили в полиции области.

В аварии погибли 6 человек, еще 3 получили травмы. Правоохранители уже установили всех участников ДТП.

Полиция сообщает, что в автомобиле "ВАЗ" ехали четверо 23-летних мужчин. Они - бывшие одноклассники, жители Ренийского района. Все, кто был в "ВАЗ", погибли на месте.

Фото: Национальная полиция

Во встречном направлении, в село Приморское Килийского района, на автомобиле Mitsubishi Outlander ехали пятеро членов семьи из Измаила. 63-летний водитель и его 60-летняя жена, которая сидела на переднем сиденье, погибли на месте, еще трое - в больнице.

Предварительно установлено, что столкновение авто произошло, когда "ВАЗ" выехал на встречную полосу. В полиции пока не уточняют, был ли кто-то из участников ДТП в нетрезвом состоянии.

Полицейские открыли дело по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В рамках производства назначен ряд экспертиз.

Видео: YouTube/Поліція Одещини

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