Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что единая система по вопросам трансплантации заработает с 1 января следующего года.

Об этом он рассказал во время брифинга, который транслировался на странице ведомства в Facebook.

"Вопрос трансплантации является достаточно приоритетным. Это высокотехнологическая медицина, которая направлена на спасение жизни украинцев. И все года Независимости Украины она не развивалась. Были какие-то единичные случаи по трансплантации. Это при ситуации, когда у нас много специалистов, которые уже могут делать такие операции", — сказал он.

Сейчас же, по словам Степанова, чиновники работают над созданием данной системы трансплантации.

"Запуск системы позволит развивать трансплантацию в Украине. В настоящее время министерство работает над созданием сети центров трансплантации с тем, чтобы Украина вошла в перечень стран-лидеров по проведению таких операций", — сказал он.

В Минздраве хотят запустить единую систему по вопросам трансплантации уже в следующем году. Смотреть с 16:20. Видео: facebook.com/moz.ukr

Напомним, о планах создать систему по трансплантации Степанов заявлял еще в начале месяца. По его словам, в Минздраве создали отдельное подразделение для развития этой сферы, поскольку это предусмотрено медицинской реформой.

Также "Страна" приводила слова президента Украины Владимира Зеленского, который настаивал на запуске государственной программы по вопросам трансплантации в ближайшие пару лет.