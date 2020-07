В БТР главы Минобороны Молдовы во время военных учений запрыгнула рыба. Александр Пынзарь, преодолевая водные преграды на бронетранспортере, случайно "поймал лицом" рыбу.

Об этом он сам сообщил на своей странице в социальной сети facebook, опубликовав ролик и сопроводив его песней "In The Army Now" группы Status Quo.

Министр обороны Молдовы ехал по воде на БТР с открытым люком во время прохождения инспекции полигона. В момент, когда он отвернулся в сторону, рыба выпрыгнула из воды и ударила Пынзаря по лицу, а затем упала ему под ноги.

"Было неожиданно, даже смешно. Вообще признаю – я не большой поклонник рыбалки, но желаю всем рыбакам, чтобы им так же везло с уловом, как повезло сегодня мне", - прокомментировал опубликованный видеоролик военный.

