В субботу, 18 июля, заместитель главы МИД Ирана Мохсен Бахарванд заявил, что бортовые самописцы с украинского "Боинга", который был сбит в январе неподалеку от Тегерана, были переданы для расшифровки специалистам из Франции.

Слова чиновника цитирует агентство ILNA.

"Черные ящики были доставлены в Париж", — сказал он.

Кроме того, министр иностранных дел также добавил, что расшифровка самописцев начнется уже в понедельник, 20 июля.

Напомним, 8 января пассажирский самолет авиакомпании "МАУ" потерпел крушение в Тегеране сразу после вылета в Украину. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Через три дня после трагедии Иран официально признал, что по ошибке сбил борт.

Также "Страна" писала, что во Франции при расшифровке самописцев будут участвовать украинские специалисты.