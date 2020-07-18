Взрыв неизвестного предмета в урне у входа на станцию метро "Шулявская" в Киеве, из-за которого пострадал мужчина, устроили четыре подростка. Правоохранители установили свидетеля, который видел четверых молодых людей на месте происшествия.

Об этом рассказал спикер МВД Артем Шевченко в комментарии изданию "Сегодня".

По его словам, один из молодых людей бросил что-то в пакете в урну, после чего последовал взрыв, затем подростки убежали.

Спикер МВД сообщил также подробности о состоянии здоровья пострадавшего. По словам Шевченко, мужчина получил ранения от обломков стекла входных дверей, разбившегося в результате взрыва.

Ранее "Страна" информировала, что 22-летнего студента, который пострадал от взрыва в пятницу у метро "Шулявска", прооперировали, его состояние стабильное. Из его тела медики удалили много осколков от взрывного устройства, их уже передали правоохранительным органам для расследования. По данным правоохранителей, всего в результате происшествия пострадали четыре человека. Трое пострадавших сами обратились за помощью к медикам. Полиция оценила дело как хулиганство.

Ранее "Страна" разбиралась в том, что известно об этом взрыве.